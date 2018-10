Fugatti è il nuovo presidente della Provincia

Manca ancora l’ufficialità, ma ormai possiamo considerare Maurizio Fugatti il nuovo presidente della Provincia autonoma di Trento.



Al netto di ormai improbabili colpi di scena e ribaltoni nelle urne, con oltre la metà delle sezioni scrutinate, un vantaggio di oltre 20 punti percentuali su Giorgio Tonini mette di fatto al sicuro la vittoria del leader leghista.





Fugatti trascina anche la Lega, che risulta abbondantemente il primo partito. E ad Avio iniziano i primi brindisi con il neo presidente.

Il presidente uscente, Ugo Rossi, si è già complimentato con il suo successore.

Lega prima a #Bolzano e prima in tutto il #Trentino!

Alla faccia di presunti intellettuali, trasmissioni faziose, professoroni e giornalistoni, per la prima volta nella storia in Trentino e in #AltoAdige il PD e la sinistra fanno le valigie e se ne vanno a casa!#ElezioniTAA pic.twitter.com/3LNiFL6r5v

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 22, 2018