Sono iniziate questa mattina le operazioni di spoglio per le elezioni provinciali in Trentino. Al momento risulta nettamente in testa il leghista Maurizio Fugatti, davanti a Giorgio Tonini e Ugo Rossi. Quarto il grillino Degasperi.

Fugatti Tonini Degasperi 42,73% 28,58% 7,36% Rossi Valer 10,30% 2,58% Ottobre De Laurentis Primon 2,64% 3,37% 0,79% Monegaglia Castaldini Chenetti 0,20% 0,45% 0,99% Tabella Partiti 25,16% 3,07% 0,56% 0,05% 1,77% 2,90% 3,36% 0,66% 9,60% 3,15% 0,120% 0,21% 15,72% 11,12% 2,23% 2,69% 1,11% 4,30% 1,95% 1,32% 7,52% 1,35% Non esaltante, per ora, il risultato dei 5 stelle, cosa che si riflette anche sull'atmosfera che si respira in sede, dove si segue in diretta lo spoglio: m5s_1.jpg Tutt'altro clima in casa Lega, dove si seguono i risultati fin dalle 7: lega_1.jpg Nella sede del Pd, primo commento del segretario Giuliano Muzio: «Il vento nazionale ha avuto un effetto anche qui, non c'è stato un crollo e se saremo all'opposizione non faremo sconti su nulla». pd_4.jpg