"Il centrodestra è la naturale maggioranza degli italiani e qui in Trentino siamo sicuri di vincere, anche se dobbiamo affrontare una situazione non positiva che ereditiamo dalla precedente amministrazione che ha portato il debito pubblico ad un miliardo, ad un pil inferiore a quello dell'Alto Adige e che lascia una sanità che non funziona e una carenza di posti di polizia per la sicurezzza".

Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a Trento per la campagna elettorale a sostegno del candidato alla presidenza della Provincia Maurizio Fugatti.