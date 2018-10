ARRIVO AD ALA: Salvini arriva ad Ala, alla sede della Lega Nord che questa notte è stata vandalizzata e colpita da una bomba carta

L’attentato alla sede della Lega di Ala non ha sconvolto i piani di Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno: come annunciato, il leader leghista è arrivato oggi in Trentino per un tour elettorale a sostegno del candidato presidente Maurizio Fugatti.

Prima tappa, Borghetto, proprio sul confine con il Veneto (foto e video di Gianni Cavagna).

Solidarietà ai carabinieri dopo la svolta sull'indagine Cucchi e un amarcord sul Trentino:

«Quando ho cominciato a fare vacanza a sei mesi in Val Rendena non avrei mai pensato un giorno di fare il vicepresidente del Consiglio,

anche l'aria del Trentino mi ha fatto bene, mi ha insegnato a tenere i piedi per terra»