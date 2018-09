«Solo l’Italia decide chi può concedere un passaporto agli italiani. È la mia posizione». Lo dice in un’intervista al quotidiano viennese Die Presse il ministro degli Interni Matteo Salvini in riferimento al doppio passaporto per i sudtirolesi. «Ho parlato con i ministri austriaci che mi hanno assicurato che non sarà intrapreso nessun altro passo finchè non ci sarà un’intesa tra i due governi», ha aggiunto, ribadendo gli «ottimi rapporti con la Fpoe, il governo di Vienna e il popolo austriaco».