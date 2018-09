Via libera del Consiglio dei ministri al decreto che ha unificato i precedenti testi su sicurezza e migranti.

"#DecretoSicurezza, alle 12.38 il Consiglio dei Ministri approva all'unanimità! Sono felice. Un passo in avanti per rendere l'Italia più sicura". Lo scrive il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, su Fb.

"Non lediamo nessuno diritto fondamentale: se entri a casa mia e spacci ti accompagno da dove sei arrivato": ha detto Salvini, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Se sei condannato in via definitiva è di buon senso toglierti al cittadinanza", ha aggiunto. "Per i richiedenti asilo - ha aggiunto il vicepremier - lo stop alla domanda si avrà in caso di pericolosità sociale o condanna in primo grado. Questa è stata una delle mediazioni aggiunti e suggerite".