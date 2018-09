«Esponenti del centrosinistra nella coalizione del “cambiamento”? Basta non votarli». Il riferimento di Claudio Cia, di Agire per il Trentino, sembra essere quel Mario Tonina che è passato dall’Upt a Progetto Trentino.

«Sono tanti i cittadini che in questi ultimi giorni ci hanno confessato la loro incredulità nell’apprendere che alcune personalità di spicco che provengono dall’area di governo del centrosinistra e fino a pochi giorni fa sostenevano Ugo Rossi, sono riuscite a trovare casa in alcune liste della coalizione popolare e autonomista per il cambiamento. La stessa cosa vale per amministratori che negli ultimi anni si sono distinti per aver sparato sul centrodestra, qualcuno addirittura ne aveva negato l’esistenza, cercando di organizzare movimenti alternativi in seguito al cui naufragio non è rimasto che cercare un approdo sicuro» dice Cia. «Alcuni elettori hanno per questo rimesso in discussione il proprio voto. Agire proprio per contrastare una certa ambiguità nell’area “civica”, condivide queste perplessità»