Un Ministro della Repubblica che cita una delle frasi più celebri di Mussolini. Tra l'altro non in un giorno qualsiasi, ma in quello del compleanno del Duce. A farlo è Matteo Salvini, che nell'ennesimo tweet di giornata (ieri) posta il link di un articolo che lo riguarda aggiungendo «Tanti nemici tanto onore». Poi la solita faccina, con tanto di bacio (presumibilmente) ai suoi avversari politici e detrattori, ma che ha anche l'effetto di sdrammatizzare una frase che di certo non ci si aspetterebbe da un Ministro.

Tanti nemici, tanto onore! https://t.co/NdFjsSkZLw — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 29 luglio 2018