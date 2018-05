Il consiglio federale della Lega, su proposta del segretario federale, Matteo Salvini, ha deliberato la candidatura di Maurizio Fugatti alla presidenza della Provincia di Trento per le elezioni del prossimo ottobre. Lo comunica in una nota il consiglio federale stesso.

«Tale candidatura - viene spiegato - sarà sottoposta nelle prossime settimane agli alleati politici e civici del centrodestra autonomista trentino. Contestualmente, alla luce delle trattative in corso sulla candidatura alla presidenza della Provincia di Trento che vedono l’attuale segretario Maurizio Fugatti direttamente interessato, il consiglio federale ha deliberato lo svolgimento del congresso nazionale del Trentino per il rinnovo degli organi interni del movimento, che si svolgerà il 27 maggio prossimo a Trento alla presenza di Matteo Salvini».