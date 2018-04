È il giorno del primo "contatto", via cavo e a mezzo stampa, tra Luigi Di Maio e Matteo Renzi. Ma è anche il giorno in cui un governo M5S-Pd appare vicino all'impossibile. "Incontrarsi con Di Maio si può, votare la fiducia a un governo Di Maio no. Chi ha perso non può governare", è la sentenza che Renzi, ospite di "Che tempo che fa" recapita al leader pentastellato.

Eppure, la giornata inizia con Di Maio che dà il là alle danze con un intervento sul Corsera in cui individua le possibili convergenze con il Pd ribadendo, con un occhio al suo elettorato, la "coerenza" del M5S.