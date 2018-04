Per il Patt la conferma del governatore Ugo Rossi come candidato presidente del centrosinistra autonomista è una questione di sopravvivenza.

Come una fiammata, l'adesione della consigliera provinciale Manuela Bottamedi a Forza Italia, sembra destinata a spegnersi molto rapidamente.

Un uomo armato di coltello ha ucciso almeno sette bambini in Cina, ferendone altri 19 all'uscita della scuola. Lo riferiscono le autorità cinesi, secondo quanto riporta la Bbc. L'aggressore è stato arrestato. La strage si è verificata nel nord del Paese.

Le vendite del gruppo Poli, al lordo dell'Iva, raggiungono nel 2017, l'anno del sessantesimo, i 536,1 milioni di euro, il 4% in più dei 515,5 milioni dell'anno precedente, ma anche il valore più elevato di sempre.

Il comico Bill Cosby è stato riconosciuto colpevole di "aggressione indecente". Quella nei confronti dell'ex "papa' buono" dei "Robinson" e' la prima condanna dell'epoca #MeToo per un vip di Hollywood. L'attore, che ha 80 anni, rischia 10 anni di prigione.

L'Italia presenta "un'aspettativa di vita fra le più alte in ambito europeo, occupa il secondo posto per gli uomini e il quarto per le donne: la speranza di vita (indicatore sintetico della qualità delle condizioni di vita) nasconde tuttavia l'esistenza di disuguaglianze a livello territoriale, r

278