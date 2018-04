Una raccolta firme del Movimento 5 Stelle per l’applicazione della legge sui vitalizi dei consiglieri regionali partirà domani a Cles nei pressi del Municipio.

«Visto che 4 anni non sono stati sufficienti ai partiti, saranno i cittadini a imporre il rispetto della legge», si legge in un nota. «Mentre gli incarichi di consulenza si moltiplicano, la legge nella parte che riguarda il recupero forzoso nei confronti degli ex consiglieri riottosi rimane inattuata», sottolinea M5s che annuncia la presentazione di una nuova interrogazione a firma dei consiglieri Filippo Degasperi e Paul Koellensperger «per far luce su questa situazione».