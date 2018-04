Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha affidato il mandato esplorativo al presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.



Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affidato «il compito di verificare l’esistenza di una maggioranza parlamentare fra i partiti della coalizione del centrodestra e il M5S e di un’indicazione condivisa per il conferimento dell’incarico del presidente del Consiglio per costituire il governo. Il presidente della Repubblica ha chiesto alla presidente del Senato di riferire entro la giornata di venerdì». Lo dice il Segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti al termine del colloquio fra Sergio Mattarella e Maria Elisabetta Casellati..



Il mandato, precisa il Quirinale, è per verificare la possibilità di una maggioranza Centrodestra-M5S.