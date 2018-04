Se con il suo no alla richiesta di patrocinio al Dolomiti Pride il governatore Ugo Rossi ha scontentato partner di coalizione e, soprattutto, elettori del centrosinistra, ha invece guadagnato il plauso dell'estrema destra.

Roberto Fiore, leader della formazione «Forza Nuova», plaude infatti alla decisione del presidente della Provincia di Trento, Ugo Rossi, di non concedere il patrocinio alla parata del «Dolomiti Pride».



Scrive Fiore su Twitter: «Arci Gay parla di omofobia istituzionalizzata. Per noi è un primo passo in direzione di un ritorno delle istituzioni alla sanità mentale. Perché si dovrebbe concedere il patrocinio a una parata volgare ed esibizionistica quando al carnevale mancano 11 mesi?».



Paolo Zanella (Arci Gay) sollecita Rossi a dissociarsi da Fiore.