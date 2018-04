«Rimpinguare la Regione di competenze e fare marcia indietro: dal Los von Trient all'«Anschluss (letteralmente connessione) tra Bolzano e Trento per rafforzare l’Autonomia, in linea con l’accordo De Gasperi-Gruber dal quale scaturisce lo Statuto. Che non a caso si chiama Statuto d’Autonomia della Regione Trentino Alto Adige -Suedtirol, appunto». Lo afferma la coordinatrice regionale di Forza Italia, Michaela Biancofiore.



«Francesco Palermo, ex parlamentare Pd-Svp, nella sua onestà intellettuale che gli riconosco, ha colto nella sua intervista ad un noto quotidiano locale, quanto Forza Italia- sotto la mia guida, ha da sempre affermato», prosegue Biancofiore.

«Nell’epoca dellaiana infatti e sotto l’influenza preponderante del sottosegretario Bressa che deve le sue fortune politiche alla Svp, Trento e il Trentino hanno finito per allinearsi, prendere ordini ed essere succubi di Bolzano. Con la conseguenza di una Regione utilizzata solo come distributore automatico di poltrone e lo svilimento della genialità politico-istituzionale e della forza dello Statuto così come ideato da De Gasperi».



«Forza Italia coltiva pertanto il grande sogno a portata di mano del rilancio della Regione e del decentramento ai comuni, attuabile grazie ala conquista in ottobre del governo dell’Autonomia del Trentino da parte delle forze di centro destra e concorda con quanti, anche nella Svp, vedasi l’ex segretario Pichler Rolle, hanno intuito l’importanza dell’Anschluss a Trento per sanare le politiche fallimentari del centro sinistra e consolidare l’Autonomia nel panorama politico italo-europeo. Un pò il sogno, la visione - mutatis mutandis, che ebbe Helmut Kohl quando ritenne indispensabile riunire le due Germanie», conclude.