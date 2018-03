«Se il reddito di cittadinanza fosse pagare la gente per stare a casa dico di no, ma se fosse uno strumento per reintrodurre nel mondo del lavoro chi oggi ne è uscito allora sì». Lo dice Matteo Salvini.

Con Di Maio «non ne abbiamo mai parlato, non abbiamo mai parlato di governo e di programmi, per serietà abbiamo parlato di fare partire prima possibile i lavori delle Camere - conclude - sulle idee che abbiamo su temi come lavoro, giustizia, scuola dobbiamo confrontarci».