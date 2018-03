«Il tennis? Non sono mai stato un gran tennista. Preferisco gli sport di squadra e la bicicletta perché richiede la forza di volontà di uscire alla distanza». Ugo Rossi risponde «con una battuta» a quella espressa giovedì sera alla Federazione della Cooperazione da Matteo Salvini. Il leader nazionale del Carroccio e candidato presidente del Consiglio per la Lega e il centrodestra ha spiegato davanti ai circa 600 accorsi per sentirlo parlare, che a ottobre vuole mandare «a giocare a tennis con Renzi anche Rossi». Un modo per dire che dopo aver «mandato a casa» l'ex premier dei Dem alle prossime provinciali la coalizione di centrodestra che dovrebbe essere guidata da Maurizio Fugatti come candidato presidente della Provincia potrebbe avere lo stesso con Rossi.

Richiesto di un commento sulle parole di Salvini, il presidente della Provincia Rossi spiega tra l'ironico e il serio: «Io non devo rispondere a Salvini, ma ai trentini, non a Salvini. Io rispondo ai trentini, Salvini è un grande esponente espertissimo e nazionale, è in politica almeno dal 1995 e ha fatto tutte le carriere politiche fino a diventare parlamentare europeo, quindi dall'alto della mia poca esperienza politica di soli nove anni non mi permetto di rispondere a lui, ma ai trentini» spiega Rossi. E ai trentini cosa dice il governatore? «Ai trentini dico che la politica è al servizio dei cittadini e dell'autonomia che va riempita di contenuti e noi l'abbiamo riempita di contenuti, abbiamo fatto delle cose buone e anche degli errori». Ma anche che «l'autonomia è la massima espressione della democrazia perché permette ai cittadini di rendersi conto alle elezioni provinciali di chi ha fatto bene e chi ha fatto male e di chi ha le idee migliori e così via e sarà così anche questa volta. E poi? «E poi vinca il migliore, ma non è una questione tra Rossi e Salvini».

L'altra sera Salvini ha detto che vorrebbe mandarla a giocare a tennis con l'ex premier Renzi. Cosa risponde? «Per fare una battuta dico solo che io ho giocato a tennis l'ultima volta con mia moglie prima ancora di sposarla e non sono mai stato un grande tennista. Diciamo che sono di più per gli sport di squadra, ma lo sport che mi piace di più è la bicicletta perché richiede sempre la forza di volontà per uscire alla distanza». Un modo per far capire ai suoi che il risultato di una elezione può cambiare a quella successiva: «Nulla è definitivo in politica».