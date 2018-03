La Commissione Ue non commenta per ora i risultati elettorali in Italia perchè non sono ancora definitivi, ma ribadisce la «fiducia nel presidente Mattarella che sarà in grado di facilitare la formazione di un Governo stabile»: lo ha detto il portavoce del presidente Jean Claude Juncker.

«Non commentiamo i commenti di Salvini. Aspettiamo quando saranno annunciati i risultati ufficiali più tardi per fare dei commenti».

Così il portavoce della Commissione Ue Margaritis Schinas dopo le dichiarazioni del leader della Lega sul presidente della Commissione Ue Juncker.