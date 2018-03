Sul web iniziano già a girare gli sfottò: «Panizza, fatti rimborsare il sondaggio». Riferito, ovviamente, al sondaggio commissionato dal Patt meno di un mese fa, che dava un trionfo del centrosinistra, vincitore in tutti i collegi. Invece, dati alla mano, è successo esattamente il contrario: al Senato i candidati del centro sinistra autonomista Dellai, Stenico e Mellarini sconfitti e stessa musica alla Camera, con Dellai, Nicoletti e Franzoia tutti battuti dai rispettivi rivali. Un risultato sorprendente e inimmaginabile: se a livello nazionale la crescita dei 5 Stelle e il boom della Lega oltre al contemporaneo crollo del Partito Democratico poteva essere in qualche modo preventivabile, anche se non con questi numeri, il Trentino pareva esserte immune. Così non è stato, e solo in Alto Adige la coalizione di centrosinistra ha retto (eletti Boschi, Gebhard e Plangger) alla Camera, Unterberger. Bressa e Durnwalder al Senato) anche se deve fare i conti con il primo scricchiolio, ovvero un clamoroso calo dell'affluenza.

Bottiglie stappate, quindi, per i «magnifici 6» del centrodestra: Fugatti, Zanotelli, Testor, Conzatti, de Bertoldi e Cattoi.



61e5eb2b-580e-4c2b-b269-4a40e95d571a.jpg

Se chi perde spiega e chi vince racconta, ecco dalla sede della Lega trentina l'esultanza della neo parlamentare Giulia Zanotelli

Fugatti già proiettato a Roma: «Difenderemo l'Autonomia»

QUI LA DIRETTA DURANTE LA NOTTE

DELLAI COMMENTA IL KO

«Questa volta più di altre, la tenuta della "anomalia" trentina ha ceduto in modo totale e inspiegabile. Il centro sinistra autonomista è stato sconfitto e una larga maggioranza degli elettori si è affidata a forze nazionali radicalmente alternative, sia per valori che per concezione dell'Autonomia». Lo spiega l'ex deputato Lorenzo Dellai, battuto nel collegio uninominale della Camera a Pergine Valsugana da Maurizio Fugatti della Lega.

«Sorgono preoccupazioni pesanti e inquietanti per il futuro del nostro Paese, ma non meno insidiosi sono i dubbi per quello che potrà accadere da noi, con un Trentino sempre più politicamente lontano da Bolzano e sempre più omologato a un'Italia in declino».

GLI SCONTRI ALLA CAMERA

VALSUGANA

Fugatti 44,3%, Dellai 26,7%, Fraccaro 23,1%, Valer 2,6%,

TRENTO

Zanotelli 38,2%, Franzoia 33,4%, Martini 21,9%, Attolini 3,1%

ROVERETO

Cattoi 37,6%, Nicoletti 29,1%, Perini 27,2%

GLI SCONTRI AL SENATO

VALSUGANA

Testor 45,2%, Stenico 27,1%, Marzi 22,5%, Calì 2,4%

TRENTO

De Bertoldi 37,6%, Panizza 34,8%, Zanella 22,1%, Pradi 3,4%

ROVERETO

Conzatti 38,4%, Mellarini 29,6%, Boniatti 26,2%, Foletti 2,6%

IN ALTO ADIGE VINCE IL CENTROSINISTRA

Dalle politiche esce un Trentino Alto Adige a due facce. Mentre in Provincia di Bolzano Svp e centrosinistra hanno fatto il pieno nei collegi uninominali, in Provincia di Trento a fare cappotto è stato il centrodestra, aggiudicandosi tutti i collegi. A Bolzano sono stati eletti senza difficoltà Maria Elena Boschi per la Camera (41,23%) e Gianclaudio Bressa per il Senato (43,03%). Secondo pronostici i candidati Svp si sono imposti sia alla Camera (Albrecht Plangger a Merano e Renate Gebhard a Bressanone) come anche al Senato con Julia Unterberger (Merano) e Meinhard Durnwalder (Bressanone), tutti nettamente oltre il 60% dei consensi.

I DATI DEFINITIVI IN TRENTINO

SENATO A TRENTO

SENATO A ROVERETO

CAMERA ROVERETO