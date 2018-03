«Abbiamo intercettato la disaffezione dei cittadini per le modalità operative del centro sinistra a livello nazionale e locale e siamo stati così premiati dagli elettori». Lo afferma il segretario della Lega Nord del Trentino, Maurizio Fugatti, in testa nettamente nel collegio uninominale per la Camera a Pergine Valsugana con il 44,45% su Lorenzo Dellai, fermo al 26,78%.

«In vista delle elezioni provinciali di ottobre - aggiunge - dovremo attuare alleanze aperte al mondo delle civiche».