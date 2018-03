Sono state ristampate a tempo di record le schede elettorali per la scelta tra i candidati al Senato, in corsa in Trentino Alto Adige: circa un milione di «fogli» che dopo essere stati preparati per la giornata di oggi hanno dovuto essere letteralmente gettati, a causa di un errore di battitura del cognome di uno dei candidati. Un problema, che avrebbe potuto portare ad eventuali ricorsi e legato al nominativo di Gianni Ferdinando Bodini, candidato di Liberi e Uguali per il Senato, il cui nome era stato erroneamente riportato senza la «i» finale.



Com'è stato possibile? In realtà, spiegano i responsabili della «macchina elettorale» in regione, il problema è legato al fatto che il candidato in questione non è residente in Trentino Alto Adige. È infatti uno stimato medico-chirurgo, lombardo già sindaco di Cremona per dieci anni, attualmente presidente dell'associazione «Friends of Stradivari». Ciò significa che né la Corte d'Appello né il Commissariato del governo hanno avuto modo di verificare quelle precise e puntuali verifiche che vengono fatte invece per i candidati locali. Anche per questo dell'errore ci si è accorti così tardi, a pochi giorni dal voto.

Un inconveniente che, purtroppo, comporterà spese ulteriori per le casse pubbliche, dato che la ristampa del milione di schede avrà ovviamente dei costi non certo irrisori. Ma che, quantomeno, non ha portato a ritardi nella definizione delle operazioni di voto: tutte le schede, dopo l'ulteriore meticoloso controllo e la definitiva stampa, sono già state consegnate ai singoli Comuni e quest'oggi saranno pronte per essere affidate ai responsabili di seggio e, ovviamente, agli elettori. La consegna è stata effettuata venerdì, dopo una vera e propria corsa contro il tempo che si è conclusa in maniera positiva. Dopo la scoperta dell'errore, verifiche sono state fatte anche riguardo ad altre zone, proprio in virtù del fatto che Bodini è candidato anche nel Collegio uninominale al Senato di Cremona, che comprende oltre a Cremona e Crema anche gran parte della provincia di Lodi capoluogo compreso, per scongiurare l'ipotesi che anche in quel caso il nome fosse stato riportato non correttamente.

Si sono registrate proteste dei cittadini per le code dovute ai ritardi nell'apertura di alcuni seggi elettorali a Palermo per la distribuzione delle schede - poco meno di 200mila - ristampate nella notte. La causa è un errore nella perimetrazione dei collegi Palermo 1 e Palermo 2, con 200 sezioni interessate. Oltre un'ora e mezza dopo l'orario previsto per l'apertura, non sono ancora cominciate le operazioni di voto in alcuni seggi, E' il caso dell'istituto comprensivo Uditore Setti Carraro dove nelle cinque sezioni gli elettori sono stati invitati a tornare dopo mezz'ora. I presidenti in questo momento stanno timbrando le schede. Entro pochi minuti, assicurano dalla Prefettura, tutti le sezioni di Palermo saranno tutte aperte.

Il protrarsi dei tempi d'attesa è favorito anche dalle nuove procedure di controllo, da parte del presidente di seggio, del codice alfanumerico della scheda. Un elettore in attesa di votare in una sezione della scuola Uditore Setti Carraro, a Palermo, ha cronometrato il tempo necessario a ultimare le sue operazioni di voto: 4 minuti e 38 secondi.