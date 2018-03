L'Italia decide il suo futuro

Primi dati sull'affluenza in questa giornata elettorale: secondo il Ministero dell'Interno a mezzogiorno ha votato in Trentino il 21,58%. Tra i singoli Comuni con l'affluenza più elevata Aldeno (26%) Castel Condino (35%)

I trentini chiamati oggi al voto per le elezioni politiche sono 408.460 , in maggioranza donne pari a 209.251 mentre gli uomini sono 199.209 . Oltre il 20% degli elettori trentini sono residenti nel capoluogo: 87.549 di cui 41.383 uomini (con 9 cittadini Aire votanti in Italia) e 46.166 donne (di cui 10 cittadini Aire votanti in Italia). Le sezioni elettorali (dove si vota) sono 530, con 21 seggi speciali (ossia quelli presenti in ospedali, case di riposo e carceri) e 32 seggi volanti (ospedali e case di riposo). Mentre sono solamente 6 gli elettori che hanno ottenuto di poter votare a domicilio. Gli elettori del Senato sono circa 35 mila in meno, visto è necessario aver compiuto 25 anni, e si riducono a 373.358 elettori di cui 181.226 uomini e 192.132 donne.

Il tagliando antifronde.

Tra le novità di questo voto c'è la presenza del cosiddetto tagliando antifrode sulla scheda, che permette di evitare che ci siano schede compilate all'esterno e poi depositate nell'urna. Non sarà più l'elettore a mettere la scheda nell'urna dopo aver votato ma il presidente del seggio. Il tagliando sulla scheda ricevuta al momento del voto verrà infatti staccato dal presidente del seggio prima di inserirla nell'urna, dopo aver controllato che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna.



EL03-voto valido.jpg

Si vota dalle 7 alle 23.

I seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23 di oggi e subito dopo comincerà lo spoglio delle schede. Con la nuova legge elettorale - il cosiddetto Rosatellum - si riceverà una sola scheda per ciascuna delle due Camere: una rosa per la Camera e una gialla (che verrà consegnata solo a chi ha almeno 25 anni). Su ciascuna scheda sono indicati i nomi dei candidati nel collegio uninominale con il simbolo o i simboli che lo sostengono e accanto ai simboli i nomi dei candidati della lista proporzionale. In Trentino Alto Adige i candidati di lista sono 4 per la Camera e 1 per il Senato. Non si esprimono le preferenze.

Come esprimere il voto.

L'elettore può barrare il nome di un candidato uninominale e in questo caso il voto va al candidato scelto e alla lista che lo sostiene (se è una sola) o alle liste che lo sostengono in modo proporzionale al consenso ottenuto. In alternativa, l'elettore può barrare un simbolo di una lista e in questo caso il voto va alla lista proprozionale e anche al candidato uninominale collegato. Infine, si può anche barrare sia il nome del candidato uninominale che il simbolo di una lista che lo sostiene.



EL04-voto nullo.jpg

Sei collegi e 6 eletti su liste.

In Trentino i collegi uninominali sono 3 per la Camera e 3 per il Senato. In ognuno viene eletto il candidato che prende più voti rispetto agli altri: 3 deputati e 3 senatori. Ci sono poi i candidati sulle liste proporzionali che sono su base regionale per tutto il Trentino Alto Adige. Si eleggono 5 deputati e un senatore. Le liste per poter partecipare all'attribuzione dei seggi devono superare il 3% su base nazionale (c'è una norma speciale per le minoranze linguistiche). Le liste in coalizione se superano almeno l'1% aumentano i voti totali della coalizione e quindi il numero di seggi, se restano sotto vanno persi.

Vietato portarsi il cellulare.

L'articolo 1 della legge 49/2008, sulla segretezza del voto vieta «l'introduzione nella cabina elettorale di strumenti atti a fotografare l'espressione del voto», vietato dunque entrare in cabina con il telefono cellulare, si rischia una sanzione penale.

Tessera elettorale.

eChi fosse ancora sprovvisto di tessera elettorale può richiederla agli uffici anagrafe del proprio Comune che restano aperti dalle 7 alle 23.