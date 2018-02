Infastidito dalla domanda con cui si chiedeva se nella nuova Trentino Digitale spa sarà mantenuto lo stesso numero di dirigenti oggi presenti in Informatica Trentina e in Trentino Network, ieri in conferenza stampa il presidente della Provincia, Ugo Rossi, ha risposto con una battuta: «I dirigenti? Li fuciliamo».

Poi ha continuato seccato: «Ho detto che non ci saranno esuberi e questo vale anche per i dirigenti». Oggi Informatica Trentina, che ha perso da pochi mesi il direttore generale, conta ben otto dirigenti (Maria Isabella Bressan, Walter Curto, Gianantonio Farace, Silvano Frasson, Vittorio Giacomelli, Mauro Piffer, Ugo Scorza, Franco Segata), che costano complessivamente oltre 700 mila euro l’anno, a cui si sommano due dirigenti di Trentino Network, Mario Groff (89.800 euro il compenso 2016) e Alessandro Masera (87.800 euro). Quest’ultimo viene dato in realtà in uscita e potrebbe essere chiamato in altra società del gruppo Provincia.

Per ora comunque sono 10 ai quali si aggiungerà il direttore generale.