Il 4 marzo? Non c’è partita. In Trentino, almeno. E secondo un sondaggio SWG commissionato dal Patt, almeno. Il centrosinistra-autonomista si confermerà come la coalizione vincente sia in termini assoluti sia nei re vollegi per la Camera dei deputati.



«I dati del sondaggio SWG sulla nostra Provincia ci fanno guardare con ottimismo alle ultime due settimane di campagna elettorale. Attorno a noi c’è un entusiasmo crescente, confermato anche dalla forte partecipazione alle nostre iniziative elettorali.

Anche questa volta il centrosinistra autonomista è nelle condizioni di poter vincere in tutti i collegi, a riprova anche della forte credibilità di tutti i nostri candidati». Così spiega il partito.



Vediamoli, allora, questi dati. Si tratta di intenzioni di voto riferite all’elezione della Camera dei Deputati.



Il Pd viene stimato in Trentino al 27,7% (23,3% nel resto del Paese e 23,7 alle politiche del 2013 in Trentino); l’alleanza Patt-Svp passerebbe dal 4,8% di 5 anni fa al 10,5%; a completare il quadro della coalizione, la Lista Civica Popolare di Lorenzo Dellai e Beatrice Lorenzin (2,7%), Più Europa di Emma Bonino (1,7%) e Lista Insieme (1,5%), per un totale di coalizione del 44,1%.



Il sondaggio Swg sulle intenzioni di voto colloca molto più indietro il centrodestra, con Forza Italia all’11,7%, Lega all’11,9%, FdI al 4,2% e Noi con l’Italia-UDC allo 0,7%. Il totale della coalizione viene stimato in un 28,5%, comunque davanti al Movimento 5 Stelle stimato in un 21,7%.



Per quanto riguarda i collegi della Camera, il centrosinistra viene dato vincente in tutti e tre, con percentuali piuttosto simili.



A Trento il centrosinistra autonomista viene accreditato di un 43,5%, contro il 29,2 del centrodestra e il 22,1 del M5S; a Rovereto abbiamo il centrosinistra autonomista al 44,4%, contro il 29,3% del centrodestra e il 21% del M5S, mentre in Valsugana il centrosinistra autonomista raggiungerebbe il 43,4% contro il 26,7% del centrodestra e il 22,1% del M5S.



Ma ecco in dettaglio il report SWG, che affronta anche la questione dei temi più sentiti sul territorio e il gradimento della giunta provinciale.