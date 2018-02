Lorenzo Dellai? Un «impresentabile». Uno di quei nomi che dovrebbero essere banditi dalle liste elettorali.



Il duro attacco all’ex governatore arriva da Riccardo Fraccaro, deputato 5 Stelle eletto proprio a Trento, che su Twitter posta la lista degli «impresentabili del profondo nord». Tra questi, citazione speciale per Dellai («che in Provincia ha lasciato 2 mld di buco e ha cambiato più partiti che cravatte») e per Maria Elena Boschi «paracadutata dall’Etruria a Bolzano».

Votare informati è un dovere.

Ecco gli Impresentabili: in Trentino abbiamo Boschi, che doveva lasciare la politica e si è paracadutata dall’Etruria a Bolzano, e Dellai, che in Provincia ha lasciato 2 mld di buco e ha cambiato più partiti che cravatte.

Partecipa. Scegli. Cambia! pic.twitter.com/Ce0jzXSfCy — Riccardo Fraccaro (@riccardo_fra) February 9, 2018