«Dico agli italiani: non comprate su Amazon, la nostra pigrizia può costarci cara, comprate al dettaglio, questo fa la differenza». Così Giorgia Meloni leader di FdI a Otto e Mezzo. «Questo non è un dibattito peregrino, parla dello strapotere della globalizzazione incontrollata e di alcune multinazionali. Si sta tornando alle piantagioni di cotone, io non ci voglio stare in un mondo in cui le persone vengono trattate come bestie. Io sono perchè datore di lavoro e lavoratore debbano darsi una mano, il mio modello è centrato sulla persona non sui soldi».

E sulla campagna elettorale con Fratelli d’Italia: «Berlusconi sta impegnando metà della campagna elettorale a riempire le caselle dei ministeri. Io non sono candidata per un ministero ma per la presidenza del consiglio dei ministri, sarebbe una grande rivoluzione se fosse una donna» ma comunque, ha proseguito Meloni rispondendo ad una domanda, «per me sarebbe un onore occuparmi delle forze armate o dell’Interno ma sto lavorando per altro».