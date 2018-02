A Montecitorio occupavano (tranne un breve periodo) scranni su fronti opposti. E questo pomeriggio alle 17 si sfideranno in un dibattito pubblico promosso dal nostro giornale presso il Grand Hotel Trento.

Michaela Biancofiore di Forza Italia da una parte, Lorenzo Dellai di Civica Popolare dall’altra.



Entrambi deputati uscenti, sono candidati in due distinti collegi uninominali (BIancofiore a Bolzano e Dellai in Valsugana) in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Nel faccia a faccia «I giovedì dell’Adige» i due esponenti delle coalizioni di centrodestra e centrosinistra si confronteranno grazie alle domande proposte dal direttore Pierangelo Giovanetti.



Tutti i lettori e la cittadinanza sono invitati a scoprire le idee ed i programmi dei due candidati. Chi lo desidera potrà portare alla loro attenzione le questioni più diverse.

Questa sfida pre-elettorale arriva a una settimana dal primo appuntamento proposto dall’Adige, che aveva messo a confronto il senatore del Patt Franco Panizza e il deputato pentastellato Riccardo Fraccaro.



Giovedì 8 febbraio andrà in scena il dibattito con Mariachiara Franzoia (Partito democratico), Andrea de Bertoldi (Fratelli d’Italia) e Cristiano Zanella (Movimento 5 Stelle). Seguiranno altri appuntamenti anche negli altri territori per favorire la conoscenza dei candidati e promuovere l’approfondimento dei programmi con i protagonisti della politica locale.