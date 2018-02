Come avvenuto in altre parti d’Italia, saranno esclusa anche in Trentino le definizioni «genitore 1» e «genitore 2» dai moduli scolastici, così come tutte le diciture che prevedano l’utilizzo dei numeri per indicare gli esercenti la potestà parentale.



La proposta di modifica è contenuta nella mozione della Civica Trentina e votata con 25 «sì» e un astensione dal Consiglio provinciale.



Il documento impegna la Giunta ad attivarsi in modo che nella modulistica delle scuole trentine e dei servizi forniti dalla Provincia non siano utilizzati questo tipo di termini per definire i genitori.



Il caso aveva suscitato dibattito dopo che questa dizione era stata adottata da una dirigente scolastica di un istituto trentino.