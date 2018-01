Siamo solo all’inizio ed è probabile che con l’avvicinarsi della fatidica data del 4 marzo ne vedremo delle belle.



I più spiritosi della rete si stanno già scatenando con pagine e profili satirici. Nel loro mirino, ovviamente, candidati e protagonisti in genere della politica trentina.



Un esempio? Il profilo Facebook «Ugo et Arno», dedicato, ovviamente, ai due presidenti delle province di Trento e Bolzano, Ugo Rossi e Arno Kompatscher. Le foto dei due leader autonomisti fanno bella mostra di sé, da qualche giorno, in città, a Trento. E immancabili sono arrivate le prese in giro (fotografiche), peraltro morto garbate.



Eccone un assaggio: