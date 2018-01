Andrà in scena questo pomeriggio alle 17 nel salone del Grand Hotel Trento il dibattito pubblico dei Giovedì dell’Adige, promosso dal giornale con la partecipazione della popolazione in vista delle prossime elezioni politiche. Il faccia a faccia sarà moderato dal direttore dell’Adige Pierangelo Giovanetti e vedrà da una parte il senatore Franco Panizza e dall’altra il deputato del Movimento 5 Stelle Riccardo Fraccaro. Tutti i trentini sono invitati a partecipare all’incontro e a porre le proprie domande direttamente ai due «sfidanti», entrambi candidati (su fronti opposti) alle elezioni del prossimo 4 marzo.

Giovedì prossimo, primo febbraio, è in programma invece il botta e risposta tra l’onorevole centrista Lorenzo Dellai e la deputata Michaela Biancofiore di Forza Italia. Per tutto il mese di febbraio seguiranno altri dibattiti che verranno organizzati sul territorio, all’interno dei tre collegi elettorali. Ci saranno quindi incontri a Riva e Rovereto, per il collegio del Basso Trentino; Pergine e Borgo Valsugana per quello del Nord-Est, e Cles e Rotaliana per quello del Nord-Ovest. Una bella occasione per conoscere da vicino i protagonisti delle politiche per approfondire programmi e proposte per il futuro del Trentino e dell’Italia.