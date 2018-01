Quel viaggio a Campiglio dello scorso anno compare nell'elenco delle missioni istituzionali di Maria Elena Boschi, ma nessuna autorità locale ha incontrato la sottosegretaria alla presidenza del consiglio dal 17 al 19 febbraio (venerdì, sabato e domenica). È quanto riporta il Fatto Quotidiano nell'edizione ieri in edicola, sulla base della documentazione ufficiale di Palazzo Chigi. Quel fine settimana con tanta neve sulle piste non sarebbe stato dunque giustificato da nessuna esigenza di carattere pubblico.

Né il sindaco di Pinzolo Michele Cereghini, né il prefetto Pasquale Gioffré erano a conoscenza della visita. Mentre il governatore Ugo Rossi afferma di «non ricordare» se ha visto o meno la Boschi in quei giorni. Eppure, quando a muoversi è un membro del governo, la missione istituzionale prevede che vengano avvertite le autorità locali. Va comunque detto che la sottosegretaria - dopo quella visita - non ha presentato alcuna richiesta di rimborso istituzionale, relativa a pranzi o notti in albergo, come hanno fatto sapere i suoi collaboratori. Il nodo della questione, quindi, non è economico ma l'aver detto la verità o meno.

In quell'occasione Boschi era stata comunque accompagnata dalla scorta e da un agente di sicurezza.