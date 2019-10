I premi Nobel per la Letteratura 2018 e 2019 sono stati assegnati rispettivamente a Olga Tokarczuk e a Peter Handke.



Tokarczuk è polacca e ha ricevuto il Nobel «per la sua immaginazione narrativa che con passione enciclopedica rappresenta il superamento dei confini come una forma di vita».



Handke è austriaco ed è stato premiato «per il suo lavoro influente che con abilità linguistica ha esplorato la periferia e la specificità dell’esperienza umana».



Quest’anno i premi Nobel per la Letteratura sono due, perché è stato assegnato anche quello del 2018, che l’anno scorso non era stato annunciato per il caso di molestie sessuali che aveva coinvolto l’Accademia Svedese che seleziona i vincitori.