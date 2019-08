Tragedia negli Stati Uniti, in Pennsylvania, dove in un incendio sviluppatosi in un asilo hanno perso la vita cinque bambini e un'altra persona e' rimasta ferita.

L'episodio e' avvenuto nella cittadina di Erie e si indaga sulle cause del rogo.

Le autorità hanno reso noto che le vittime avevano tra gli otto mesi e i sette anni.