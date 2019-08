Le tragedie continuano a funestare la famiglia dei Kennedy.

La nipote di Robert F. Kennedy, che fu ucciso nel 1968 durante la campagna elettorale per le presidenziali, la 22enne Saoirse Roisin Hill, è stata trovata morta nella residenza della famiglia a Cape Code.

La causa del decesso potrebbe essere un'overdose. La giovane era già in arresto cardiaco quando sono arrivati i soccorsi.

«Si batteva per i diritti umani e per la promozione delle donne, lavorava con le comunità indigene per costruire scuole in Messico», le parole della famiglia.