Un bambino di 8 anni è stato buttato sotto un treno ad alta velocità da un quarantenne alla stazione di Francoforte. Il piccolo è morto. La madre si è salvata per miracolo.

L’uomo, oridinario dell’Eritrea, è stato arrestato dopo essere stato bloccato dalla folla.

Lo riferisce la Bild, aggiungendo che è in corso l’interrogatorio dell’uomo; non si capiscono i motivi della sua azione, anche perché per gli inquirenti non ci sono relazioni tra l’uomo e le vittime.

Secondo alcuni testimoni l’uomo voleva spingere sui binari oltre al ragazzino e la madre, che è caduta ma fortunatamente è rimasta solo ferita, anche altre persone.

La madre del bimbo morto è in ospedale: anche lei viene sentita dalla polizia per ricostruire la vicenda.