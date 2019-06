L’”Olimpo dei super ricchi” cresce. A valere più di 100 miliardi di dollari non sono solo più Jeff Bezos e Bill Gates: entra a far parte dell’esclusivo club anche Bernard Arnault, l’uomo più ricco d’Europa con una ricchezza stimata in 100,4 miliardi di dollari, pari al 3% dell’economia francese. A fare i conti è l’agenzia Bloomberg.