Dopo settimane di imponenti manifestazioni di piazza, econ oltre 17 milioni di dimostranti, e la "sfiducia" da parte dell'esercito, il presidente algerino Abdelaziz Bouteflika si è dimesso. Lo riportano media algerini tra cui il sito Tsa citando l'agenzia ufficiale Aps.

"Il presidente della Repubblica, Abdelaziz Bouteflika, ha notificato ufficialmente al presidente del consiglio costituzionale la propria decisione di mettere fine al suo mandato", secondo "quanto si è appreso martedì presso la presidenza della Repubblica", scrive il sito dell'agenzia Aps.

L'annuncio arriva dopo sei settimane di proteste contro un suo quinto mandato e dopo pressioni dei militari perché il presidente, costretto su una sedia a rotelle, venisse rimosso prima del 28 aprile, data entro la quale ieri Bouteflika aveva annunciato che si sarebbe dimesso.

Rientrato da Parigi dopo una lunga operazione chirurgica, in seguito ad un ictus che lo aveva colpito, il presidente aveva inizialmente annunciato di volersi candidare per il quinto mandato consecutivo. Non sarà così.