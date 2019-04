La star dei Rolling Stones, Mick Jagger, si sottoporrà in settimana a New York ad un intervento per la sostituzione di una valvola cardiaca. Lo rivela Drudge Report. Secondo una fonte informata, Jagger dovrebbe riprendersi completamente e tornerà sul palco entro l’estate.



L’operazione a cui si sottoporrà Jagger ha un tasso di successo del 95%, e secondo quanto rivelato dalla fonte a Drudge Report la rockstar, 75 anni, è in condizioni fisiche straordinarie.



I Rolling Stones hanno annunciato durante il fine settimana che avrebbero posticipato il tour in 17 città di Usa e Canada, che doveva partire il 20 aprile a Miami, a causa dei problemi di salute del cantante. La band ha fatto sapere in un comunicato che «a Mick è stato consigliato dai medici di non andare in tour in questo momento, perché ha bisogno di cure».



«Sono devastato per aver dovuto posticipare il tour - ha detto invece Jagger secondo il New York Post - ma lavorerò duramente per tornare in pista il prima possibile. Porgo a tutti le mie scuse».