E’ di almeno tre morti e 14 feriti il primo bilancio di un attacco, condotto da un gruppo armato, contro l’hotel Dusit D2 di Nairobi, in Kenya. Durante l’assalto ci sono state alcune esplosioni, poi una sparatoria fra i terroristi e le forze di sicurezza, e diverse auto sono state date alle fiamme. Il gruppo armato che fa riferimento agli estremisti islamici Shabaab ha anche preso numerosi ostaggi all’interno dell’hotel. Mobilitate le teste di cuoio anti-terrorismo. Gli estremisti somali di Al Shaabab hanno rivendicato l’attacco. L’unità di crisi della Farnesina e l’ambasciata d’Italia a Nairobi sono al lavoro sin dal primo momento per verificare l’eventuale presenza di connazionali sul posto e prestare ogni necessaria assistenza. Lo si apprende da fonti della Farnesina.

«Non c’è stato il tempo di contare i morti, ma ci sono»: così un ufficiale di polizia entrato nel compound di Nairobi attaccato dagli Shabaab. Alcuni corpi «sono nei ristoranti al primo piano, altri nei piani più alti. C’è sangue dappertutto», ha aggiunto. Le raffiche di armi da fuoco, intanto, continuano. - Il capo della polizia nazionale keniana, Joseph Boinnet, ha affermato che alcuni assalitori potrebbero essere ancora in azione all’interno del complesso di lusso attaccato a Nairobi - come rivendicato dagli Shabaab - e le forze speciali stanno cercando di stanarli. Boinnet non ha fornito conferme su morti e feriti segnalati dai media.

Il numero di feriti, a parte quello fornito da Al Jazeera che ne indicava almeno 14, sembra essere ingente: alcuni ospedali keniani stanno lanciando appelli per donazioni di sangue in relazione all’attacco, riferisce la Croce Rossa. Calate le tenebre, non é chiaro nemmeno quante siano le persone intrappolate, nascoste o tenute in ostaggio all’interno del complesso.