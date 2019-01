Una fortissima esplosione ha scosso pochi minuti fa a Parigi l’intero quartiere dell’Opera. Sembra sia avvenuta in una boulangerie nella rue de Trevise, non lontano dal teatro delle Folie Bergere. Un palazzo è in fiamme, parecchi i feriti.



La Prefettura di Parigi ha poi reso noto che «un incendio in un negozio, seguito da una forte esplosione» si è prodotto nella rue de Trevise. In un tweet, la prefettura invita ad «evitare il settore e lasciare il passaggio ai veicoli di soccorso». Secondo le prime troupe tv arrivate sul posto ci sarebbero «diversi feriti» e forse un morto.



L’esplosione è stata provocata da una fuga di gas. Lo hanno reso noto fonti della polizia.