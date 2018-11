Forte scossa di terremoto in Alaska e paura nella capitale dello stato Anchorage. Le autorità hanno anche lanciato un allarme tsunami.

Il terremoto di magnitudo 6.6 sulla scala Richter ha colpito una zona a circa dieci chilometri di distanza dalla città di Anchorage. Secondo il National Weather Service l’allarme riguarda l’area del Cook Inlet. Alcuni media americani riferiscono che le persone sono corse fuori dalle case e dai loro uffici in cerca di riparo. In particolare almeno un edificio ad Anchorage avrebbe riportato delle crepe. Non è ancora chiaro se ci siano feriti.

Intanto l’allerta tsunami è stata diramata per l’Alto Pacifico occidentale, si temono ripercussioni fino alle coste asiatiche.