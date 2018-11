Il governo britannico ha deciso «collettivamente» di adottare la bozza d’accordo sulla Brexit definita a Bruxelles. Lo ha annunciato la premier Theresa May dopo 5 ore di riunione con i suoi ministri, precisando che non è stata una decisione «leggera», ma difendendo il testo come il migliore possibile «nell’interesse nazionale».



Secondo May, la bozza consentirà a Londra di «recuperare il controllo», mentre l’alternativa sarebbe stata «tornare alla casella numero 1» e rischiare di non attuare il mandato referendario.