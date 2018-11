La gendarmerie, la polizia francese, gliela aveva giurata. Lui, d’altra parte, aveva fatto di tutto per attirarsi attenzioni particolari.



Sulla sua moto, per ben 125 volte nel giro di appena sette mesi si era fatto fotografare mentre sfrecciava tutta velocità, con la targa occultata e con tanto di medio alzato in favore di obiettivo.



La sua era ormai una sfida vera e propria. Per la gendarmerie, invece, un’ossessione.



Ma chi la dura la vince. E alla lunga i gendarmi sono finalmente riusciti a incastrare il motociclista mascherato, che evidentemente si sentiva ormai imprendibile.



Mesi di indagini scrupolose che alla fine hanno portato all’identificazione. E alla multa: quasi 20mila euro, con la sospensione della patente per un anno.



Ma soprattutto tanta soddisfazione per gli agenti della Gendarmerie di Tarn e Garonne, che hanno celebrato la fine del loro incubo con un post sulla loro pagina Facebook.