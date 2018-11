Almeno 11 persone sono state ferite in una sparatoria in un locale notturno a Thousand Oaks, vicino a Los Angeles. La polizia ha reso noto al Los Angeles Times che almeno 30 colpi sono stati sparati al Borderline Bar & Grill, dove era in corso una festa di studenti universitari.

L'entità delle lesioni della vittime non è stata ancora resa nota e al momento non risultano morti. Tra i feriti anche un poliziotto, un vicesceriffo.