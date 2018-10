«È stato come quando nella savana appare l’elefante, nessuno si è alzato per contraddirlo. Al contrario, gli spettatori e gli ospiti della festa hanno guardato quest’uomo stupiti, ammirati e, allo stesso tempo un po’ impauriti».



Reinhold Messner descrive con queste parole l’impressione provata guardando alla tv l’apparizione del ministro degli interni e leader della Lega, Matteo Salvini, alla Spatzenfest di Castelrotto.



Intervistato dal portale news salto.bz, il re degli ottomila si dice «spaventato» dal fatto che Salvini sia salito sul palco della festa.



«Quello non era il suo palcoscenico, non era la sua tenda, non era il suo pubblico e non erano i suoi elettori», dice Messner. Escludendo di poter mai salire su un palco con Salvini, Messner afferma: «Ci sono molti politici che rispetto. Ma non posso rispettare Salvini. La mia preoccupazione è che quest’uomo rovinerà il Paese».