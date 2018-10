Nadia Murad, attivista yazida, e Denis Mukwege, ginecologo congolese, sono i due vincitori del premio Nobel per la pace 2018.



Hanno ricevuto il premio «per i loro sforzi per mettere fino all’uso della violenza sessuale come arma in guerre e conflitti armati».

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2018 to Denis Mukwege and Nadia Murad for their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war and armed conflict. #NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/LaICSbQXWM

— The Nobel Prize (@NobelPrize) 5 ottobre 2018