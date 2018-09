Il relitto di una nave affondata quattrocento anni fa, al largo di Lisbona, potrebbe essere secondo gli archeologi la più importante scoperta subacquea nel Paese degli ultimi vent'anni.

Il vascello è stato ritrovato il mese scorso alla foce del fiume Tago. Una scoperta arrivata durante un progetto di mappatura in mare aperto per far un inventario di relitti.

La nave, è emerso dai primi rilievi, era coinvolta nel redditizio scambio di spezie tra Portogallo e India. Sul sito del relitto sono stati ritrovati semi di pepe, pezzi d'artiglieria in bronzo ma anche porcellane cinesi risalenti alla fine del XVI secolo