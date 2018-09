Una sposa è morta per il ribaltamento del rimorchio di un trattore durante un addio al nubilato in Austria.



L’incidente è avvenuto lo scorso 8 settembre durante i festeggiamenti in vista del matrimonio ad Allhartsberg, in Bassa Austria. La donna è stata ricoverata dall’elisoccorso in gravissime condizioni all’ospedale di Linz, dove ieri è deceduta, come riferisce l’Apa.



La procura ha aperto un fascicolo contro il guidatore del mezzo agricolo che secondo l’alcoltest però non aveva bevuto, il suo tasso era 0,0.