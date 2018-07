Il recupero delle cinque persone - quattro ragazzi e l’allenatore - ancora nella grotta slitta a domani. Lo riferisce la Cnn. Nella conferenza stampa di quattro ore fa il responsabile dei soccorsi aveva parlato di «missione che verrà conclusa entro le 21» (le 16 in Italia), senza specificare però se si trattasse della missione complessiva o solo della seconda tranche delle operazioni di recupero, in vista di un rinvio per motivi logistici come quello di ieri.

È uscito pochi minuti fa dalla grotta Tham Luang anche il quarto ragazzo del gruppo di oggi, L’ottavo complessivo. Lo riferiscono media thailandesi. A questo punto, tra ieri è oggi sono usciti due terzi della squadra dei «cinghialotti». Mancano quattro ragazzi e l’allenatore.

È appena uscito dalla grotta Tham Luang anche il terzo ragazzo del gruppo di oggi, il settimo dall’inizio dell’operazione di recupero scattata ieri. Lo riferiscono media thailandesi.

Al momento restano da trarre in salvo ancora 5 ragazzini e il loro allenatore.

Il secondo ragazzo del gruppo soccorso oggi è uscito poco fa dalla grotta di Tham Luang, in Thailandia. Lo riferisce il Guardian citando fonti tra i soccorritori. Si tratta del sesto portato in salvo dopo i 4 recuperati nell’operazione di soccorso ieri ed un altro uscito dalla grotta stamane.

Il primo dei ragazzi dell’operazione di soccorso ripresa oggi in Thailandia, è uscito dalla grotta Tham Luang. Lo scrive la Cnn e diversi media citando un testimone oculare tra i soccorritori.

Si tratta del quinto dei giovani calciatori, considerando anche i 4 di ieri, in salvo mentre altri del gruppo che erano rimasti ancora nella grotta sarebbero sulla via d’uscita.

Le operazioni di recupero degli otto ragazzi più l’allenatore intrappolati nella grotta Tham Luang, in Thailandia, sono riprese.