Il premio Nobel per letteratura non verrà assegnato quest’anno a causa dello scandalo molestie sessuali alla stessa Accademia svedese che assegna il premio: lo ha reso noto l’Accademia. È la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale che il premio non viene assegnato.

Un fotografo francese, al centro del caso, è accusato di aver «palpeggiato» la principessa Victoria, erede al trono di Svezia.



Il fatto risale al 2006, durante un evento all’Accademia. Stando alla ricostruzione della stampa Jean-Claude Arnault, sposato con una dei membri dell’Accademia, ha palpeggiato la principessa soccorsa dall’intervento di una delle sua assistenti che si è «lanciata sul fotografo e lo ha allontanato con la forza».



La famiglia reale non ha commentato le accuse ma ha pubblicato un comunicato di sostegno generale al movimento anti-abusi #metoo.